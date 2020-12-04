Барнаул, , 12:07 — REGNUM Дискуссию о том, следует ли объявлять 31 декабря нерабочим днём, поддержала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она призналась:

«В реальности, по моему графику, 31 декабря — рабочий день, но я, совместно с большинством граждан России, не занятых в экстренных секторах, честно скажу: работаю в этот день плохо. Понятно, что такая позиция не подходит для МЧС, врачей, полиции и прочих жизненно необходимых профессий».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с тем, что на протяжении более шести лет инициатива с выходным днём 31 декабря в России так и не реализована, член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев призвал губернаторов у себя в регионах объявить последний день года нерабочим. По его словам, в 2019 году инициатива была поддержана более чем 15 территориями.

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