Барнаул, 4 декабря 2020, 12:07 — REGNUM Дискуссию о том, следует ли объявлять 31 декабря нерабочим днём, поддержала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она призналась:
Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с тем, что на протяжении более шести лет инициатива с выходным днём 31 декабря в России так и не реализована, член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев призвал губернаторов у себя в регионах объявить последний день года нерабочим. По его словам, в 2019 году инициатива была поддержана более чем 15 территориями.
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