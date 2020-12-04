Тюмень, , 12:07 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 165 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 162 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 4 декабря коронавирусом заразились 18 914 человек. Выздоровели 15 879 человек, 141 пациент с COVID-19 скончался (на пять человек более, чем дём ранее).