Горно-Алтайск, , 12:07 — REGNUM В Республике Алтай общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 11 714. За последние сутки зарегистрировано 110 новых носителей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Вновь более половины новых случаев выявлено в республиканской столице Горно-Алтайске. Кроме того, диагноз подтвердился у жителей Кош-Агачского, Чемальского, Майминского, Усть-Коксинского и других районов. Среди заразившихся числятся девять детей.

«За прошедшие сутки выздоровели 223 пациента. По данным на 4 декабря, за весь период в регионе выздоровели 10 698 человек», — добавили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки также скончались ещё два пациента с коронавирусом — 76-летняя жительница Кош-Агачского района и 73-летний житель Майминского района. Таким образом, всего в республике за время пандемии скончались 117 человек.

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