Ростов-на-Дону, , 12:06 — REGNUM Подведены итоги народного голосования на Премию Рунета, согласно которым Ростову-на-Дону присвоено звание IT-столицы России, Ростовской области — самого цифрового региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 декабря.

«Для нас это начало большого пути для реализации амбициозной национальной цели, которую поставил президент нашей страны. И звание «IT-столица России» — это тот самый стимул, чтобы претворить в жизнь все самые смелые решения для жителей донской земли», — отметил советник губернатора по вопросам цифровизации, победитель первого конкурса «Лидеры России» Антон Алексеев.

В поддержку Ростова-на-Дону проголосовали более 28 тыс. человек. Конкуренцию донской столице составили российские города, имеющие развитую IT-инфраструктуру, достойную базу подготовки специалистов, перспективные проекты и стартапы.

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