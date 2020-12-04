Курск, , 12:06 — REGNUM В Курской области по состоянию на 4 декабря зарегистрировано 214 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

За последние сутки подтверждены семь смертей от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 14 тыс. 102 пациента, в том числе 397 — за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области выявлен ещё 171 носитель коронавируса