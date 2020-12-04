Москва, , 12:07 — REGNUM В России оформлены первые 1000 электронных Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) с начала запуска в стране проекта по переходу на выдачу в цифровом формате сертификационных документов на машины. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Электронный паспорт».

Тысячный документ ОТТС получила машина производства компании «КРАН центр «КАМАЗ». Этот автомобиль представляет из себя специализированную крановую технику на базе шасси КамАЗ.

Проектом по выдаче ОТТС занимаются Росстандарт и АО «Электронный паспорт». Последний является оператором систем электронных ПТС. Кроме того, в данной работе задействованы органы по сертификации, а также автокомпании.

Электронная система сертификации авто позволяет зарегистрировать транспортное средство за менее чем 20 дней.

Ранее компания Volkswagen получила в РФ ОТТС на модернизированную модель Tiguan. Автомобиль будет иметь четыре комплектации: Respect, Status, Exclusive и R-Line.

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