Нижний Новгород, , 12:01 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 4 декабря исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 668 588 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 357,8 теста на 100 тыс. населения. Показатель продолжает превышать требования, установленные Роспотребнадзором. Однако, по сравнению с данными ноября в среднем уровень тестирования сократился почти на 25%.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 11 849 нижегородцев. Накануне тесты сдали 11 205 жителей региона. В ноябре максимальное количество тестов за сутки превышало 18 тыс. исследований.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки 16 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 15 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 1231 человека.