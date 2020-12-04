Курск, , 12:01 — REGNUM В Курской области 4 декабря зарегистрирован 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 15 тыс. 953 положительных теста.

Выписаны после выздоровления были 14 тыс. 102 пациента, в том числе 397 — за последние сутки. Скончались 214 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

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