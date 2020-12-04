Элиста, , 12:00 — REGNUM Ещё четыре жителя Республики Калмыкия стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили пресс-службе главы республики 4 декабря. Накануне сообщалось о трёх умерших.

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С начала пандемии зарегистрировано 155 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

В настоящее время в госпиталях Калмыкии лечение получают 655 пациентов. У 19 человек болезнь протекает тяжело.

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