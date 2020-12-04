Томск, , 11:59 — REGNUM Власти Томска готовятся к ожидаемому на выходных снегопаду. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер поручил главам районов усилить контроль за дорогами, проездами и тротуарами.

По его словам, уборка снега является трудоёмкой работой. Он призвал привести в порядок дорожное хозяйство города, пользуясь благоприятной погодой. Жителям рекомендовано не парковать машины в местах работы спецтехники.

«В выходные синоптики прогнозируют снегопад, все службы должны быть готовы к тому, чтобы оперативно устранить его последствия. Главам районов вместе с инспекторами «Санитарной милиции» необходимо лично объезжать территорию и контролировать ее состояние», — отметил он.

Как отмечается, только за последние сутки из города было вывезено около 300 тонн снега.