Владимир, , 11:56 — REGNUM Во Владимирской области перенесли рабочий день 31 декабря на субботу, 26 декабря, и уменьшили продолжительность рабочего времени в этот день на один час. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, такое решение принял губернатор Владимир Сипягин.

Указ напрямую касается госслужащих, сотрудников органов исполнительной власти и организаций, учредителем которых является администрация области.

Им рекомендовано перенести рабочий день с 31 на 26 декабря и принять соответствующие правовые акты.