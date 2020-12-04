Элиста, , 11:56 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 98 человек. Об этомИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 4 декабря. Днём ранее было выявлено 96 носителей инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

В настоящее время в инфекционных госпиталях на лечении находятся 655 пациентов, из них состояние 19 человек врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 4 тыс. 315 человек.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 12 тыс. 136 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 9 тыс. 984 пациента.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыки число случаев заражения коронавирусом превысило 12 тысяч