Москва, 4 декабря 2020, 11:55 — REGNUM Министр здравоохранения Валерий Мурашко должен будет решить проблему коммуникации врачей с глухими, заразившимися коронавирусом. Ведь глухие люди в условиях масочного режима не могут даже догадаться, чего от них хочет собеседник — в том числе в красной зоне больниц, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов.
Как сообщает ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил Минпромторгу и Минздраву реализовать предложения руководителя Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислава Иванова, с которыми он выступил на встрече инвалидов-общественников с главой государства 3 декабря.
Читайте также: Глухие пациенты и врачи в масках — еще одна проблема Минздрава