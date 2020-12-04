Воронеж, , 11:55 — REGNUM Собственники жилья в многоквартирных домах в Воронежской области смогут проводить общие собрания — с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внёс губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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В соответствии с документом, собственники жилья в многоквартирных домах смогут проводить общие собрания ТСЖ, жилищных кооперативов. Обязанность по соблюдению всех текущих эпидемиологических мер возлагается сами организации.

Запрет на проведение общих собраний действовал на территории региона с весны — решения можно было принимать только в заочном режиме.

Отметим, что в регионе продолжает расти суточная заболеваемость COVID-18 — за минувшие сутки подтверждено 360 новых случаев заражения, число жертв инфекции достигло 924 человек.