Владикавказ, , 11:53 — REGNUM В Северной Осетии возбуждено уголовное дело о ДТП с двумя жертвами. Его фигурантом стал 16-летний водитель, которого обвиняют в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, сообщили 4 декабря в пресс-службе МВД по региону.

Напомним, утром 2 декабря на федеральной автомобильной дороге «Транскавказская магистраль» произошло ДТП. Находившийся за рулем ВАЗ-2114 16-летний подросток, не имевший прав на управление транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, а затем на левую обочину. При этом он столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-21 099.

В результате аварии погибли 30-летний водитель «девятки» и 14-летняя пассажирка ВАЗ-2114. Сам несовершеннолетний водитель попал в больницу в тяжелом состоянии.

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