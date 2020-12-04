Ростов-на-Дону, , 11:50 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 26 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 декабря.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 12 женщин в возрасте от 55 до 92 лет и 14 мужчин в возрасте от 56 до 90 лет. У всех умерших имелись хронические заболевания.

С начала пандемии на Дону зарегистрировано 1 тыс. 429 летальных исходов среди пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус.

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