Рязань, , 11:44 — REGNUM В Рязанской области 4 декабря подтверждено 120 случаев заражения коронавирусом, что на один больше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Госпитализированы 584 пациента с подтверждённой инфекцией, в том числе восемь детей.

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Показатель заболеваемости в Рязанской области составляет 1293,29 на 100 тыс. населения, что ниже общероссийского 1636,41 на 100 тыс. населения. В целом в регионе выявлено 14 тыс. 538 носителей инфекции, выздоровели 12 тыс. 775 человек, в том числе 369 — выписаны за сутки. В настоящее время в тяжёлом состоянии в больницах находятся 60 пациентов, из них 19 на ИВЛ.

По данным федерального оперативного штаба, в Рязанской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё два пациента. Таким образом, в регионе зарегистрировано 96 летальных исходов.