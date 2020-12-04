Севастополь, , 11:41 — REGNUM Ещё 74 случая заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе правительства города 4 декабря. Накануне сообщалось о 72 новых носителях коронавируса.

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«По состоянию на утро 4 декабря зарегистрировано 74 новых случая заболевания COVID-19. Из них 23 человека госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении», — уточнили в пресс-службе.

Всего за период пандемии в Севастополе подтверждено заражение 4623 человека. Выписаны 4164 пациента, в том числе 63 человека — за минувшие сутки. Скончались 133 пациента с коронавирусом, четверо пациентов включены в статистику за последние 24 часа.

В стационарах с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 137 человек, в «Изумруде» — 94, амбулаторно лечатся 163 человека.