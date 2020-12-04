Владивосток, , 11:42 — REGNUM Нарушенное в результате прохождения мощного циклона две недели назад энергоснабжение острова Русский в Приморском крае восстановлено согласно штатной схеме. Об этом 4 декабря сообщил представитель экстренных служб региона.

«По состоянию на 06.00 мск, во Владивостоке на острове Русский аварийно-восстановительные работы завершены, энергоснабжение восстановлено в полном объеме по штатной схеме», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель напомнил, что в настоящее время продолжаются работы по очистке от льда автомобильного моста на остров Русский, к которым привлечено 25 альпинистов, включая 14 из Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минздраве Приморья заверили, что в стационарах оборудование и медикаменты для лечения больных с COVID-19 есть в полном объёме, постепенно наращивается мощность коечного фонда.