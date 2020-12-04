Курск, , 11:40 — REGNUM В инфекционные стационары Курской области поступило 300 кислородных концентраторов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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В регионе работают 11 стационаров для лечения пациентов с COVID-19. 300 новых кислородных концентраторов позволят увеличить коечный фонд с кислородной поддержкой.

Оборудование было закуплено за счет регионального бюджета. Сейчас аппараты устанавливают в стационарах.

Всего в Курской области развернуто 1728 инфекционных коек, из них 1210 обеспечено кислородом.

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