Екатеринбург, , 11:41 — REGNUM В Свердловской области готовы к организации вакцинопрофилактики COVID-19, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

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В ближайшие дни в регион пребудет не менее 4700 доз вакцины «Спутник-V». Иммунизацию начнут проходить представители групп риска — медики, педагоги, сотрудники правоохранительных органов, на добровольной основе.

«Мы находимся в постоянном контакте с федеральным центром, отслеживая информацию о поставках, порядках иммунизации, выпуску вакцин», — написал Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к началу масштабной вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

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