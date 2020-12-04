Омск, , 11:39 — REGNUM В Омской области, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, с 7 декабря вводится 200 новых койко-мест для лечения больных с COVID-19. Таким образом, общее количество таких мест в регионе 3680. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на главу региона Александра Буркова.

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По словам губернатора, в то же время 180 коек хирургического отделения БСМП-2 выводится под неотложную помощь. С 27 ноября в области началась выдача бесплатных лекарств тем, кто заболел или у кого подозревают COVID-19. Медикаменты для амбулаторного лечения есть в полном объёме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки (3 декабря) в Омской области выявлено 245 новых носителей коронавируса, за весь период — 23 545. Жертвами COVID-19 в регионе стали уже 666 человек.

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