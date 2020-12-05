5 декабря 2020 | Время чтения 8 мин

Артём Дубровский, , 10:00 — REGNUM У эпатажного и, безусловно, талантливого разработчика игр Джона Ромеро раз за разом не получается повторить былой успех. После релиза культовых Wolfenstein 3D, Doom и Quake геймдизайнер вот уже больше 20 лет пытается удивить мир новым хитом — и пока ему это не удаётся. Однако на последний проект мэтра под названием Empire of Sin возлагались особые надежды: Ромеро обещал выпустить тактическую стратегию про мафию с ролевыми элементами, богатой экономической составляющей и «той самой» атмосферой Чикаго 1920-х годов. Номинально все эти обещания были выполнены, однако назвать получившуюся «Империю греха» хорошей игрой никак нельзя — и даже до звания «проходной» она пока не дотягивает.

Empire of Sin

В Empire of Sin перед нами открывается большая и густозаселённая различными заведениями карта Чикаго. Совсем недавно в силу вступил Сухой закон и город быстро поделили между собой различные преступные группировки. Боссом одной из таких группировок станет и персонаж игрока. Простор для выбора здесь достаточно богатый: в наличии и сам Аль Капоне, и татуированная укротительница тигров, и суровая латиноамериканская старушка — за последнюю я и начал своё прохождение. Помимо внешности и предыстории, боссы отличаются друг от друга умениями: одним активным и парой пассивных.

Активное применяется исключительно в бою. У одних главарей это бросок ножей, у других автоматная очередь, а у выбранной мною старушки — умение очаровывать врагов и переманивать их на свою сторону. Пассивные навыки, в свою очередь, имеют значение только для стратегической составляющей игры. Некоторые боссы умело руководят подпольными барами и получают бонус к доходу от них, другие же «специализируются» на борделях и получают бонус к охране такого типа заведений. Однако, несмотря на кажущееся многообразие навыков, почувствовать хоть какую-то геймплейную разницу между боссами в самой игре довольно сложно. Поэтому выбирайте того, кто больше нравится внешне и по озвучке — не ошибётесь.

На экране персонажа можно узнать о его индивидуальных чертах, а также снарядить новым оружием Скриншот из игры Empire of Sin

После небольшой обучающей миссии нашего босса отправляют выполнять главную задачу игры — подмять под себя все остальные группировки и установить тотальный контроль над Чикаго. Для этого нужно организовать преступный штаб (в нём можно быстро подлечиться и раздать приказы подручным головорезам), нанять парочку бандитов в личную охрану и устроить рейд по городским заведениям. Типичный день главаря в Empire of Sin выглядит следующим образом: находим здание под контролем чужой банды, врываемся с пистолетами наперевес, убиваем охрану и присваиваем недвижимость себе. После этого её можно закрыть, продать или превратить в точку для получения прибыли: пивоварню, бар, казино, бордель или отель.

При большом желании на конкурентов можно не нападать, а попробовать урегулировать вопрос дипломатией — тогда боссы устраивают заседание в богато украшенных кожаных креслах и «обмениваются любезностями». Игрок при этом может выбирать различные диалоговые варианты, позволяющие либо договориться с другой группировкой о мире, либо объявить ей войну. Однако «пацифистских» путей решения проблем в Empire of Sin ужасно мало, а почти все имеющиеся в игре диалоги выглядят как разные интерпретации фразы «пошёл ты к чёрту».

Интересных наёмников в игре действительно много. Жаль, что почти все они останутся без внимания игрока Скриншот из игры Empire of Sin

Именно поэтому чаще всего приходится хвататься за оружие и решать вопрос силой. Этот способ ведения бизнеса на практике оказывается и самым лёгким — ввиду ущербности искусственного интеллекта и откровенной простоты тактических сражений. Механика боёв в Empire of Sin детально скопирована из перезапуска XCOM (и всех его подражателей) и позволяет каждому персонажу совершить два действия за ход. От старшего брата «Империи греха» достались знаменитые «промахи в упор», а также отсутствие логики у компьютерных оппонентов. В свой ход члены вражеской группировки могут просто бегать туда-сюда по помещению или занимать позицию прямо под пулями игрока. Дополнительно разочаровывает и тот факт, что все противники в игре имеют всего пять-шесть моделей разной внешности (инопланетянам из XCOM это было простительно) и ужасно озвучены — как правило, они просто истошно вопят: «Shit!» во время попадания по ним или утомлённо кряхтят.

Дополнительно бои облегчают обещанные Ромеро «ролевые элементы» — за победу над соперниками наш босс получает новые навыки и более мощное оружие. Таким образом, уже в самом начале игры у него может появиться какой-нибудь «редкий» автомат с огромным уроном, убивающий врагов с одного-максимум двух выстрелов. В связи с чем типичная миссия за моего персонажа выглядела так: одинокая старушка врывается в здание, переманивает на свою сторону одного противника, а всех остальных просто хладнокровно расстреливает. В итоге бабуля, отделавшись парой царапин, получает в своё распоряжение очередной бордель.

Типичная боевая ситуация в Empire of Sin: старушка с ружьём и несколько бандитов Скриншот из игры Empire of Sin

При этом разработчики не поленились и создали около пятидесяти уникальных и интересно прописанных персонажей, которых можно завербовать в свою банду. У каждого из них есть предыстория, уникальные черты личности и собственное мнение относительно других членов группировки. Некоторые будут доступны с самого начала, других же можно будет нанять только поднабрав «дурной славы» и выполнив личное задание. А в дальнейшем головорезов, которые приглянулись вам больше других, можно повысить и назначить на разные должности: один станет правой рукой босса, другой будет отвечать за финансы, а третий будет контролировать бандитов рангом помельче. Но, опять же, всё это не имеет почти никакого смысла, когда главный герой может в одиночку разделаться с целым отрядом врагов — в такой ситуации ему в компанию можно взять вообще любого головореза, способного держать в руках оружие.

По задумке Romero Games, дополнительные козни игроку должны строить полиция и конкуренты, объединившиеся в союзы. Вот только за всё прохождение стражи правопорядка так ни разу и не попытались хоть как-то взаимодействовать с моей империей — а при малейшем намёке на обыск заведения их всегда можно было задобрить небольшой взяткой. Та же ситуация и с конкурентами: некоторые из них пытались предлагать союзы мне, но никогда друг другу. Таким образом, на карте ведут дела отдельные и не слишком могущественные ячейки мафии, разгром которых никак не скажется на общем положении дел в городе. Никаких обещанных «Империй греха» в игре нет — есть только персонаж и кучка подконтрольных ему зданий.

На стратегической карте города можно оценить зону своего влияния и изучить успехи конкурентов Скриншот из игры Empire of Sin

Разработчики также добавили в проект несколько типов побочных заданий. Иногда нужно будет помогать членам своей «семьи» в их личных делах, иногда давать интервью местной газете, а иногда — проводить собственные расследования по зацепкам таинственных информаторов. С одной стороны, эти миссии действительно позволяют отвлечься от монотонного захвата власти в Чикаго, а с другой стороны, они точно такие же скучные и неизобретательные, как и основной «сюжет». Более того, после убийства всех вражеских боссов, которое займёт около пяти-семи часов реального времени, игра просто закончится. Если до этого момента не успеете закончить какую-то из побочных сюжетных линий, то о ней придётся забыть. Или загружать какое-то из более ранних сохранений.

К сожалению, Empire of Sin не удивляет даже обещанной атмосферой Чикаго 1920-х годов, на которую делалась особенно высокая ставка разработчиков. Стоит отметить, что город действительно выглядит отлично: он получился красивым, аутентичным и по-своему «живым». А под приятные звуки джазовых мотивов на фоне иной раз ощущаешь себя героем хорошего фильма про мафию. Вот только здравый смысл, логика и историческая достоверность легли под нож желания разработчиков угодить современным трендам. Из всех встреченных вами за время игры бандитов 80% — женщины. А из их числа ещё 50% — темнокожие. И это в США 1920-х годов. При этом из определённых аспектов игры складывается стойкое ощущение, что Ромеро и его команда всё же старались отталкиваться от реальных образов и исторических событий. Тогда как и почему игра про бандитов-бутлегеров стала попыткой задобрить современных борцов за социальную справедливость?

Периодически главари вражеских банд будут просить о различных услугах. Так можно и подзаработать, и обзавестись новыми друзьями Скриншот из игры Empire of Sin

Таким образом, новый «хит» Ромеро — очередной выстрел «в молоко». У игры много интересных идей, но почти каждая из них реализована бедно и неталантливо — и это не считая непростительно большого количества багов, которые также заслуживают отдельного разбора. Тем не менее жена разработчика уже выступила с заявлением о том, что Romero Games будут работать над Empire of Sin и постараются превратить её в ту игру, которую изначально хотели видеть геймеры. А потом и выпустят контентные расширения, открывающие доступ к новым районам города и новым криминальным боссам. Остаётся лишь пожелать удачи команде легендарного геймдизайнера и пока воздержаться от покупки «Империи греха» — в своём текущем виде игра лишь разочарует.

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