Волгоград, , 11:38 — REGNUM Ещё 246 носителей коронавируса выявили в Волгоградской области 4 декабря, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 253 человека, зарегистрировано четыре летальных исхода, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационары госпитализированы 5880 взрослых и 58 детей, в том числе с подтверждённым положительным тестом на инфекцию 654 пациента. За пять суток коронавирусом заразились свыше тысячи человек — всего в Волгоградской области выявлено 28 тыс. 150 случаев заражения инфекцией, выздоровел 27 тыс. 171 человек.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано четыре летальных исхода. Таким образом, всего зафиксировано 325 смертельных случаев на фоне коронавируса.