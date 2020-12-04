Нижний Новгород, , 11:36 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 4 декабря выявили 496 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста заражений с начала пандемии. Накануне сообщалось о 481 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 56 397 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За последние сутки в области выписаны 463 человека, всего выздоровели с начала пандемии 50 826 нижегородцев.

За минувшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом 16 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 1231 человека, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Накануне сообщалось о 15 летальных случаях.

В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в области составляет 4340 человек.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 7627 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены 3 тыс. коек, 850 койко-мест оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,03. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда увеличился и составляет 24% по состоянию на 3 декабря.