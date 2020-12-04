Махачкала, , 11:35 — REGNUM Десять человек с подтвержденным COVID-19 умерли в Дагестане 3 декабря. Общее число случаев летального исхода в республике достигло 987, сообщил федеральный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

По данным на 11:00 4 декабря, в Дагестане зарегистрировано более 19,4 тыс. фактов заражения коронавирусом нового типа. За минувшие сутки в республике инфекцию выявили у 123 человек — это самый высокий суточный прирост в регионе с конца лета. Победили болезнь свыше 17,4 тыс. человек с COVID-19, 80 из них выздоровели накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, в стационарах Дагестана увеличили до 3613 количество мест для пациентов с коронавирусом в связи с ростом числа госпитализаций с подозрением на COVID-19. При этом, по данным регионального минздрава, больше трети коек пока остаются свободными.

Читайте также: Заразившийся коронавирусом врио главы Дагестана Меликов переведен в Москву