Брянск, , 11:34 — REGNUM 163 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области 4 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на 18 больше показателя предыдущих суток. Выписаны ещё 286 здоровых пациентов.

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С начала пандемии в Брянской области подтвердили 17 тыс. 883 случаев заражения инфекцией. Выздоровели 15 тыс. 440 человек.

За сутки лаборатории проверили 3142 тестов, всего выполнено 312 тыс. 470 исследований.