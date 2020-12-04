Душанбе, , 11:32 — REGNUM Четыре мобильных поста с дежурными спасателями откроют на горных участках автодорог Душанбе — Ходжент и Душанбе — Хорог. Об этом сообщает издание Asia-Plus со ссылкой на представителя комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана Умеду Юсуфи.

По её словам, мобильные посты планируется открыть в ближайшее время. Спасатели разместятся в специальных сооружениях, которые ранее были построены КЧС. Дежурные спасатели получат спецтехнику, снаряжение, продукты питания, топливо и теплую одежду.

Юсуфи отметила, что дежурные обязаны оказывать помощь при чрезвычайных ситуациях в зоне их ответственности. Спасатели будут работать вахтным методом со сменой в десять дней.

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