Грозный, , 11:32 — REGNUM В Чечню уже поступила первая партия вакцины от COVID-19 «Спутник V». Ею были привиты 42 человека из групп риска. Все они чувствуют себя хорошо, сообщили в минздраве республики.

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По словам главного̆ эпидемиолога ведомства Асият Муртазалиевой, вскоре в регион будут поступать следующие партии вакцины «ГАМ-КОВИД-ВАК». Жители республики будут прививаться по желанию, отметила специалист.

«При поступлении необходимого количества вакцин будет рассмотрен вопрос о массовой вакцинации против COVID-19. Для этого в республике созданы условия для приема и хранения вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении минздрава.

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Напомним, первым привитым от коронавируса в Чечне стал министр здравоохранения Эльхан Сулейманов. Ему вакцина была введена еще в августе 2020 года.