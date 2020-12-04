Москва, 4 декабря 2020, 11:31 — REGNUM В Москве одобрили проект планировки территории Брирюлёвской линии метрополитена, сообщил 4 декабря вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв.
Проект планировки одобрила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы. Ветка пройдёт от станции «ЗИЛ» МЦК до района Бирюлёво Западное. Длина участка — 20,7 километров.
«На нём разместят десять станций — «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар», «Батюнино», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «6-я Радиальная улица», «Липецкая», «Загорье», «Бирюлёво», — цитирует вице-мэра портал Стройкомплекса Москвы.
Сейчас, рассказал Бочкарёв, идёт проектирование линии подземки. Он отметил, что название станций могут быть изменены.