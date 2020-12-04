Москва, , 11:31 — REGNUM Отечественная вакцина против коронавирусной инфекции «Cпутник V» произведена в объёме около 2 млн доз. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Объём производства достигнет 2 млн доз в ближайшее время, что позволит приступить к массовой вакцинации населения. Кроме того, российская сторона ведёт переговоры с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Европейским медицинским агентством (EMA) и другими международными организациями об ускоренной регистрации вакцины и разрешении на обращение её в ЕС.

Эффективность препарата «Спутник V» превышает 95%, это показали клинические испытания с привлечением 40 тыс. российских добровольцев. Постоянно растёт объём выпуска вакцины и ввода в гражданский оборот, добавили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о готовности к началу массовой вакцинации населения РФ объявил президент Владимир Путин.

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