Красноярск, , 11:29 — REGNUM В Красноярском крае, по данным на 14:00 (время местное) сегодня, 4 декабря, за последние сутки выявлено 332 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

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По данным Роспотребнадзора темп прироста за сутки составил 0,9%. Случаи заражения регистрировались во всех территориях края.

Всего в регионе зарегистрировано 37 568 случаев заражения коронавирусом, 30 027 человек выздоровели (+361 за сутки), 1211 пациентов скончались (+21 за сутки). Под медицинским наблюдением на дому находится 11 418 человек.

Проведено 1 824 239 тестов на коронавирус.