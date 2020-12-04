Владивосток, , 11:44 — REGNUM Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко на брифинге 4 декабря рассказала о выдаче бесплатных лекарств амбулаторным больным с коронавирусом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам министра, минздрав региона ожидает поступления 71 млн рублей из федерального бюджета на закупку лекарств. Кроме того, власти Приморья самостоятельно закупили медикаменты на более чем 15 млн рублей.

«Также в процессе закупка более чем на 60 млн. Медикаменты поступают в край партиями, каждую неделю мы получаем и распределяем их в лечебные учреждения районов Приморья. Первые партии медикаментов уже поступили в поликлинические отделения краевых медорганизаций», — сказала Анастасия Худченко.

При этом министр добавила, что больных настолько много, что «мы стараемся, в первую очередь, обеспечивать пациентов, которые со средней степенью тяжести, с пневмониями остаются лечиться на дому. И они уже получают наборы лекарств».

Как сообщало ИА REGNUM, в минздраве Приморья заверили, что в стационарах оборудование и медикаменты для лечения ковидных больных есть в полном объёме, постепенно наращивается мощность коечного фонда.