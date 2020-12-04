Ростов-на-Дону, , 11:27 — REGNUM Жителей Ростовской области предупредили об ухудшении погодных условиях — морозах и сильном восточном ветре. Неблагоприятная метеообстановка связана с затоком холодных воздушных масс. Это указано в спецдокладе регионального управления МЧС России, передаёт ИА REGNUM.

На Дону в период с 4 по 6 декабря температура воздуха в ночные часы понизится до −4…−10 градусов, при прояснениях — до — 16 градусов. В дневные часы столбики уличных термометров поднимутся не выше — 2 градусов. Не исключено, что морозы продержатся до 9 декабря включительно.

При этом в регионе сохранится восточный ветер, который будет дуть со скоростью 6−11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

«На устьевом участке реки Дон усилится ветровой сгон воды, уровни воды понизятся значительно ниже неблагоприятных отметок. На Нижнем Дону начнётся процесс ледообразования, появятся первичные формы льда (забереги, шуга). Ожидаемые гидрологические условия на Дону осложнят работу водозаборных сооружений», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что уровень воды в реке Дон достиг рекордно низких отметок.

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