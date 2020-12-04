Оренбург, , 11:26 — REGNUM В городах Оренбург и Новотроицк Оренбургской области задержана группа местных жителей, которая занималась незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Два человека находятся под домашним ареста, еще с одного — взята подписка о невыезде. Полиция устанавливает возможных соучастников и все факты криминальной деятельности группы. Ущерб нанесенный обладателям маткапитала оценивается в 15 млн рублей, среди пострадавших числится 200 граждан, которые воспользовались услугами злоумышленников.

Задержанные участники группы являлась руководителями и сотрудниками агентств недвижимости. Они оказывали помощь в подборе и покупке жилья владельцам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и убеждали граждан оформить доверенность на использование выплаты с предоставлением риелторам права на покупку жилья по своему усмотрению.

При этом помещения подбирались намеренно в отдаленных районах региона и маленькой площади. После оформления сделок с недвижимостью пакет фиктивных документов предоставлялся в государственное учреждение с заявлением на использование средств материнского (семейного) капитала для оплаты стоимости жилья по договору либо на погашение фиктивного займа. Полученные средства аферисты делили между собой, а обладатели маткапитала получали неликвидное жилье.