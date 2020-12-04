Томск, , 11:26 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки зарегистрировано 193 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации. Таким образом, уже несколько дней ежесуточный прирост стабильно составляет около двух сотен случаев.

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«Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 99-ти человек, у 83-х есть признаки ОРВИ, у 11-ти — пневмония. В обсерваторах находятся 42 человека», — добавили в правительстве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии в регионе достигло 19 238. Из них к настоящему времени выздоровели 14 407 человек, в том числе 238 за последние сутки.

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