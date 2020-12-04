Новосибирск, , 11:25 — REGNUM В Новосибирской области 607 работников общественного транспорта заразились коронавирусом. Об этом сообщил главный специалист-эксперт региональное управления Роспотребнадзора Евгений Новиков.

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Он отметил важность правильного ношения масок, так как инфекция попадает в организм человека через органы дыхания.

«Транспорт занимает одно из лидирующих мест по заражению коронавирусной инфекцией, — уточнил Новиков. — Среди населения в общественном транспорте заразились 3979 человек. Цифра растет, неделю назад она была намного меньше».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сегодняшнего рейда в новосибирском метрополитене полицейские составили два протокола об административных правонарушениях, четырём пассажирам было отказано в услуге по перевозке, проведено 54 разъяснительные беседы.

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