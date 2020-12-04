Анкара, , 11:29 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, согласно 187 518 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 32 381 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 187 человек скончались, что более высоким показателем, чем 2 декабря. К аппаратам-ИВЛ в стране подключено 5 611 пациентов. Об этом сообщает 4 декабря турецкое новостное агентство Sabah.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения в Турции с начала эпидемии увеличилось до 520 167, смертельных случаев — до 14 316.

Глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 4 декабря в профиле в социальной сети написал: «Сегодня у нас 6 511 новых пациентов. Мы должны сократить количество пациентов. Закрытое и людное пространство — это наиболее благоприятная среда для распространения коронавируса. Этой зимой мы должны избегать помещения подобных мест. Оставаясь дома, мы поможете нам в борьбе с коронавирусом».