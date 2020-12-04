Стокгольм, , 11:27 — REGNUM В Швеции объединение продавцов товаров повседневного спроса Svensk dagligvaruhandel и Гражданское агентство по чрезвычайным ситуациям предупреждают местных жителей о недопущение переполненности продовольственных магазинов перед Рождеством. Поэтому граждан Швеции активно призывают совершать покупки к праздничному столу с помощью интернет-сервисов, а также прийти в магазин и забрать их в строго установленное время. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Власти и владельцы торговых сетей дают понять, что если слишком много людей будут посещать продуктовые магазины одновременно, чтобы купить еду на Рождество и забрать ранее сделанные заказы, то магазины будут вынуждены ограничить количество покупателей в помещении.

«Предполагается, что больше людей, чем когда-либо, будут заказывать еду на Рождество по интернету, но важно вовремя прийти, чтобы получить свой заказ», — заявил советник Гражданского агентства по чрезвычайным ситуациям Сванте Вергер.

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