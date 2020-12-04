Омск, , 11:21 — REGNUM В Омской области сегодня, 4 декабря, стартует санаторно-курортное лечение граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Как пояснил глава региона Александр Бурков, реабилитация будет проходить на базе санатория-профилактория «Коммунальник». Его слова цитирует оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

По направлению лечебных учреждений уже приняты первые 20 человек.

«Курс реабилитации будет проходить в течение 18 дней. За декабрь-январь учреждение сможет принять на реабилитацию 280 человек. В первую очередь туда направляются медицинские, социальные работники, преподаватели, которые перенесли коронавирусную инфекцию, и те, кому требуется реабилитация по показаниям врачей. Услуги для пациентов будут бесплатными», — подчеркнул губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки (3 декабря) в Омской области выявлено 245 новых носителей коронавируса, за весь период — 23 545.