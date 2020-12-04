Воронеж, , 11:20 — REGNUM Очередной рекорд по суточному приросту новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом зафиксирован в Воронежской области 4 декабря — по информации регионального оперативного штаба, за сутки выявлено 360 носителей, это наибольшее число новых пациентов за период пандемии.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

Предыдущий «рекорд» — 353 человека — был установлен 3 декабря, а 2 декабря выявили 351 носителя.

Всего в Воронежской области за период пандемии подтверждено 35 828 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели из этого числа 33 627 человек, за сутки выписаны 389 пациентов.

COVID-19 унёс жизни уже 924 воронежцев — только за минувшие сутки в статистику включены 15 скончавшихся пациентов с подтверждённым диагнозом.