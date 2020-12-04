Белгород, , 11:22 — REGNUM К длительному сроку лишения свободы приговорён 49-летний житель Волоконовского района Белгородской области. Мужчину за оскорбление полицейских и покушение на убийство осудили на 13 лет, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

В апреле 2020 года хулигана, нарушавшего общественный порядок возле одного из сетевых магазинов, помог задержать полицейским водитель такси. Мужчина сопротивлялся, публично оскорбил сотрудников полиции, а в отделе начал им угрожать и пытался начать драку. На следующий день, затаив обиду на таксиста, злоумышленник взял дома нож, снова пришёл к магазину и попытался вонзить холодное оружие в грудь водителю. Таксист успел среагировать, преступника задержали на месте.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.