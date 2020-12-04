Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM Ледовый дворец в Петербурге оштрафовали почти на полмиллиона рублей за многотысячные концерты рэпера Басты (Василий Вакуленко) в разгар пандемии. Об этом 4 декабря сообщили в Невском районном суде Северной столицы.

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По административному делу ОАО «Дворец спорта» вменяли нарушение по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. В зале также присутствовали представители Роспотребнадзора Артем Юшев, Алена Никольская и Любовь Ефимчук. Протокол Юшева по результатам эпидрасследования и лег в основу дела.

«Представители ОАО «Дворец спорта» пояснили суду, что примут любое решение», — заявили в суде. Вину представители ОАО признали частично. Роспотребнадзор просил приостановить деятельность площадки до 15 января 2021 года.

В итоге Невский райсуд привлек ОАО к административной ответственности по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ и назначил штраф в размере 480 000 рублей.

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Напомним, концерты Басты состоялись в Петербурге 27 и 28 ноября. Судя по видео из социальных сетей, социальная дистанция и другие ограничительные меры не соблюдались. Поначалу проверяющие в лице сотрудников комитетов Смольного и управления Роспотребнадзора не заметили никаких нарушений, но после скандала, разгоревшегося на федеральном уровне, пересмотрели позицию.

Премьер-министр Михаил Мишустин и глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова назвали ситуацию «недопустимой». Ледовый дворец закрыли, а председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко получил выговор.

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