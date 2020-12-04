Новосибирск, , 11:18 — REGNUM Сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области провели сегодня, 4 декабря, рейд по соблюдению правил поведения при введении режима повышенной готовности в новосибирском метрополитене. В ходе его полицейские составили два протокола об административных правонарушениях, четырём пассажирам было отказано в услуге по перевозке, проведено 54 разъяснительные беседы. Об этом ИА REGNUM сообщили в минтрансе.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

"Сейчас в продаже много масочной продукции, которая не соответствует размерам лица, и это неправильно. Люди должны следить за тем, чтобы средство индивидуальной защиты закрывало органы дыхания и действительно защищало. Также пассажиры пользуются шарфами вместо масок, что также не допускается, — прокомментировал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин. — В целом дисциплина стала лучше, выявляются единичные случаи проезда пассажиров без масок. В настоящий момент важно отследить, чтобы граждане носили маски не формально, а как положено».

Аналогичные рейды проводятся на всех видах общественного транспорта.