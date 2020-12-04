Москва, 4 декабря 2020, 11:16 — REGNUM В Москве 4 декабря состоялось открытие железнодорожной станции «Крёкшино». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.
В «Крёкшино» была проведена реконструкция». Планируется, что станция войдёт в состав будущего МЦД-4.
«Сегодня открыли после реконструкции Крёкшино — еще одну станцию будущего диаметра МЦД-4. В ближайшие годы планируем построить и открыть свыше десять новых станций», — написал Собянин.
«Крёкшино» находится между станциями «Санино» и «Победа» Киевского направления МЖД. Станция расположена на границе Москвы (НАО) и Московской области.