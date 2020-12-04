Екатеринбург, , 11:15 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 390 случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе региона корреспонденту ИА REGNUM.

Для сравнения, 3 декабря было зарегистрировано 382 носителя вируса SARS-CoV-2. Теперь в регионе зафиксировано 47 835 случаев выявления коронавируса.

За минувшие сутки вирус выявили у жителей Екатеринбурга (160 человек), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Арамильского, Артинского и Ачитского городских округов, Асбеста, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Кушвы, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Невьянска, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Староуткинска, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Сысертского, Талицкого и Шалинского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Законодательном собрании Свердловской области опровергли информацию о том, что спикер Людмила Бабушкина якобы заразилась коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале подтвердили ещё 13 смертей от COVID-19