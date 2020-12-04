Саранск, 4 декабря 2020, 11:14 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом скончалась пациентка Республиканского наркологического диспансера. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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Женщина 1952 года рождения поступила в госпиталь с диагнозом «новая коронавирусная инфекция COVID-19». Осложнение — тотальная вирусная пневмония.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 65 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 декабря в республике выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 89 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 11 105 случаев.
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