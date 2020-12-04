Москва, , 11:13 — REGNUM В России злоумышленники начали выманивать у граждан данные банковских карт с помощью рассылки фальшивых квитанций с долгами за услуги ЖКХ, сообщил РБК представитель банка ВТБ.

По словам собеседника издания, мошенники присылают на электронную почту фальшивые уведомления, где указаны реквизиты для оплаты несуществующих задолженностей.

В случае, если клиент ввёл реквизиты своей карты на сайтах по ссылкам из этих писем, то мошенники получают доступ к его банковскому счету.

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Если получатель игнорировал сообщения, то ему звонили якобы из управляющей компании и говорили о наличии долгов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЦБ РФ рассказали, что в стране начали использовать еще одну схему обмана граждан. Она состоит в том, что мошенники, представляясь работниками кредитных учреждений, звонят клиентам и предлагают срочно выехать в банковское отделение. При этом, когда человек находится уже на полпути к месту, лжесотрудники присылают жертве на мессенджер инструкцию о переводе их денежных средств на «безопасный» счет.

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