Краснодар, , 11:13 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 174 новых случая заражения коронавирусом, данные опубликовал 4 декабря региональный оперативный штаб. Сутками ранее сообщалось о 170 новых выявленных носителях.

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«В Краснодаре выявлено 68 случаев, по девять — в Горячем Ключе и Кавказском районе, семь — в Северском. По шесть заболевших в Сочи, Туапсинском и Выселковском районах. По пять — в Крымском, Павловском и Анапе. По четыре положительных результата в Геленджике, а также Мостовском, Абинском, Курганинском и Темрюкском районах. По три новых пациента в Кореновском, Приморско-Ахтарском, Белореченском и Новопокровском районах», — уточнили в оперативном штабе.

Всего за период пандемии подтверждено 22 763 случая заражения коронавирусом, в крае проведено более 1,75 млн исследований на инфекцию. Выздоровели 15 504 человек. Скончались 627 пациентов с COVID-19.

В тяжёлом состоянии в стационарах Кубани находятся 58 пациентов: из них 54 подключены к аппаратам ИВЛ, четверо находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.