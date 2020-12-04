Новосибирск, , 11:12 — REGNUM На протяжении шести недель количество заразившихся коронавирусом новосибирцев на основе ежедневных сводок составляет около 180, что говорит о стабилизации ситуации в регионе, но на уровне высоких цифр. Об этом на первой в декабре сессии горсовета сегодня, 4 декабря, заявил заместитель мэра Валерий Шварцкопп.

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Он подчеркнул, что ситуация в Новосибирске стабильная, но напряжённая.

«За вторую волну направлено более 12 млн рублей от депутатов разных уровней на различную помощь. Так, организована закупка дорогостоящих аппаратов, которые подают кислород. 24 таких аппарата на сумму более 1 млн 400 тыс. рублей закуплено и направлено в больницы города Новосибирска и Новосибирской области. Депутаты организовали развозку более 17 тыс. горячих обедов для ковидных бригад, — уточнил председатель совета депутатов города Дмитрий Асанцев. — Также закупили специальные изоляционные костюмы для врачей, работающих в «красной зоне». Нами проведена раздача бесконтактных термометров в школах и детских садах. При поддержке депутатов организованы волонтерские центры».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным на сегодня, 4 декабря, в Новосибирской области выявлено 23 408 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1450 детей.

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